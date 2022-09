Große Lasershow am Stauferfries

Foto: Stauferfries e.V.

Am Freitagabend findet am Stauferfries eine große Lasershow statt, erstmalig wird das Kunstwerk hinterleuchtet. Der Verein Stauferfries lädt dazu ein.

Donnerstag, 22. September 2022

Sarah Fleischer

21 Sekunden Lesedauer



Am Freitagabend, 23.September 2022, wird um 20:00 Uhr der inzwischen realisierte Teil des Stauferfrieses, an der Südfassade der Remsgalerie in der Ledergasse, zum ersten Mal hinterleuchtet. Mit einer großen Lasershow werden die noch fehlenden Figuren zu sehen sein. Die Lasershow kam kurzfristig durch Sponsoring zustande, wie Almhut Gruber-​Ballehr vom Verein Stauferfries mitteilt. Alle Gmünder sind dazu herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei. (pm)

