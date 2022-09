Ruppertshofen: „Pfiffikus“ soll Sprach-​Kita werden

Sprachförderung war schon bisher ein Thema im kommunalen Kindergarten „Pfiffikus“ – bisher allerdings im kleineren Rahmen und mit ehrenamtlicher Unterstützung. Nun möchte die Gemeinden die Chance auf eine zusätzliche Förderung eröffnen.

Donnerstag, 22. September 2022

Sarah Fleischer

„Wir stehen da noch ganz am Anfang“, räumt Bürgermeister Peter Kühnl im Vorfeld der Sitzung auf Anfrage der Rems-​Zeitung ein. Er wünscht sich aber, dass der Gemeinderat in der Sitzung ein klares Signal setzt, um die Option auf diese Fördermittel zu nutzen.

In diesem Zusammenhang unterstreicht der Schultes, dass dieses Förderprogramm keineswegs auf Kinder mit Migrationshintergrund fokussiert ist. Es gehe vielmehr darum, allen Kindern, die sich im Kindergarten beim Umgang mit der Sprache etwas schwer tun, eine solche Fördermöglichkeit zu eröffnen.







Was genau hinter der Sprach-​Kita steckt und warum Kühnl die Sprachförderung für so wichtig hält, lesen Sie in der Dienstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Es geht um die Aufwertung der Kita „Pfiffikus“ als offizielle „Sprach-​Kita“, in der es besondere Angebote für die Sprachförderung gibt. Zwar gab es im Rahmen des „Kolibri“-Programms schon Ansätze in diese Richtung (mit zwei speziell dafür geschulten Erzieherinnen und einer ehrenamtlich tätigen Kraft). Um im Sinne des Bundesministeriums für Familie und Senioren aber als eine „Sprach-​Kita“ zu firmieren und dafür jährlich mit bis zu 25 000 Euro gefördert zu werden, was etwa einer 50-​Prozent-​Stelle entspricht, müssen allerdings sämtliche Fachkräfte in der Einrichtung eine zusätzliche Schulung in Sachen Sprachförderung im Kindergartenalter absolviert haben.

