Schwäbisch Gmünd: Brand in Gotteszell

Ein Brand in der Justizvollzugsanstalt am Mittwochmorgen rief Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Der Schaden jedoch blieb gering.

Donnerstag, 22. September 2022

Sarah Fleischer

Die Gmünder Feuerwehr rückte am Mittwoch gegen 7.30 Uhr morgens zusammen mit der Polizei zur Justizvollzugsanstalt in die Herlikofer Straße aus. Dort hat eine bislang unbekannte Frau in einer Toilette Papierhandtücher entzündet und in den Mülleimer geworfen. Dessen Inhalt geriet in Brand. Eine Zeugin entdeckte das kleinere Feuer, Mitarbeiter löschten das Feuer. Der Schaden begrenzt sich auf den Mülleimer. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

