Sportpark-​Pläne: TSB Gmünd will Schweigen am Montag brechen

Foto: bri

Die kurz angebundene Ankündigung eines Gesprächsvorschlags für Oktober als Antwort des TSB Gmünd auf einen vierseitigen Brief aus dem Rathaus zum geplanten „Sportpark Laichle“ ist OB Richard Arnold unlängst sauer aufgestoßen. Nun kündigt der Verein für Montag ein Treffen der Anwälte und eine Stellungnahme zu den viel diskutierten Grundstücksangelegenheiten an.

Donnerstag, 22. September 2022

Benjamin Richter

58 Sekunden Lesedauer



Bis auf wenige Zeilen, in denen der TSB Gmünd mitteilte, dass man dem Rathaus für Oktober einen Gesprächstermin nennen werde, herrschte in den vergangenen Wochen Funkstille vonseiten des Vereins.

Seinem Ärger darüber hatte Oberbürgermeister Richard Arnold am Mittwoch in einer Ausschusssitzung des Gemeinderats Luft gemacht (die Rems-​Zeitung berichtete), schließlich sei am 2. September ein vierseitiger Brief zum geplanten „Sportpark Laichle“ an die TSB-​Geschäftsstelle versandt worden.

Seinen Standpunkt will der Verein nun doch zeitnah in einer Pressemitteilung darlegen, wie TSB-​Vorstandsmitglied Ernst Heidler am Donnerstag auf Anfrage ankündigte.

Seinen Angaben zufolge können die lokalen Medien am Montagabend, nach einer Sitzung der Rechtsanwälte beider Seiten in einem Streit zum Thema umstrittener Rechnungen, mit dem Schreiben rechnen.





Welche Kosten die Gmünder Stadtverwaltung für die Errichtung des „Sportparks Laichle“ projiziert und warum dem TSB die Zeit davonzulaufen droht, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Bereits vor der erwähnten Ausschusssitzung, stellt Heidler klar, sei bei der TSB-​Spitze die Überzeugung gereift, dass man früher als geplant zu der sich entfaltenden öffentlichen Debatte und ihren Gegenständen, dem Verkauf des Sportgeländes in der Buchstraße und den Plänen für den „Sportpark Laichle“, Stellung nehmen müsse.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



149 Aufrufe

234 Wörter

30 Minuten Online



Beitrag teilen