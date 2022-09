10. Gmünder Forum Mobilität: Mobil bleiben und nachhaltig handeln

Foto: fg

Das 10. Gmünder Forum Mobilität beleuchtet die aktuellen Trends der Mobilität in Transport, Logistik und Digitalisierung. Das Organisationsteam lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger am Dienstag, 27. September, ab 16 Uhr auf den Johannisplatz und in das Kulturzentrum Prediger ein. In drei Impulsvorträgen und einer Podiumsdiskussion dokumentieren namhafte Referenten und Diskutanten, dass sich der Verkehrs– und Logistikbereich lägst auf eine zukunftsfähige und klimaneutrale Mobilität einstellt. Die begleitende Ausstellung zeigt nicht nur Elektromobile, sondern auch Alternativen zum Individualverkehr.