„Bahnbrechende Innovationen“: Kretschmann lobt Gmünder FEM über grünen Klee

Foto: Patrick Wais/​fem

Das Forschungsinstitut Edelmetalle und Metallchemie hat am Donnerstag 100-​jähriges Bestehen gefeiert. Das Jubiläum geriet zur Nebensache, als die Mitarbeiter Institutsleiter Andreas Zielonka verabschiedeten – „ein ganz besonderer Chef“.

Freitag, 23. September 2022

Alexander Gässler

34 Sekunden Lesedauer



Der Abschied war emotional. Seine engste Mitarbeiterin Beate Bäuerle danke Andreas Zielonka „für seine Führungsstärke und sein Vertrauen in jeden Einzelnen für uns“. Auch für seinen Humor und seine Geselligkeit. Die 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des FEM gaben dem „Genießer“ einen edlen roten Tropfen aus Kroatien mit in den Ruhestand. Die Assistentin des Institutsleiters brachte es auf den Punkt: „Danke für die vielen Jahre, in denen Sie uns ein ganz besonderer Chef waren.“





Begonnen hatte der Festakt im CCS mit einer Videobotschaft des Ministerpräsidienten.







Wie Winfried Kretschmann das FEM gewürdigt hat und was die andere Festredner gesagt haben, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



500 Aufrufe

136 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen