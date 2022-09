Fehrle-​Quartier: Drei Arztpraxen geplant

Ist das Fehrle-​Quartier fertig, sollen dort nicht nur Privatleute, sondern auch Ärzte einziehen. Das soll die bislang dünne ärztliche Versorgung in der Weststadt langfristig verbessern. Wer zeiht ein und welche Disziplinen werden abgedeckt?

Freitag, 23. September 2022

Sarah Fleischer

Drei Praxen sind laut der Landesbaugenossenschaft geplant: Die bislang in der Kornhausstraße ansässige Praxis Dr. Komarica und Dr. Fauser wird künftig in der Weststadt die hausärztliche Versorgung sichern.Als Augenärzte kommen Dr. med. Christian Frey, Dr. Kathrin von Bock und Dr. Abdul Ghzail. Letzterer wechselt aus Stuttgart, die beiden anderen waren bereits vorher in Praxen in Schwäbisch Gmünd.Dr. med. dent. Holger Brenner verlässt seine Praxis in Sindelfingen und wird im Fehrle-​Quartier als Selbstständiger praktizieren. „Mit dem Ärztehaus wird ein wichtiger Beitrag zur Ärzteversorgung in Schwäbisch Gmünd geleistet“. sagt Vogel.

