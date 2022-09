Verein „Kreatives Mutlangen“ hört auf

Nach 32 Jahren verabschiedet sich der Verein mit einer kleiner Feier vor dem Forum und übergibt eine Urkunde, eine Plakette und eine Stele an Bürgermeisterin Stephanie Eßwein.

Freitag, 23. September 2022

Dem Verein „Kreatives Mutlangen“ gehören Kunstschaffende, Hobbykünstler und Kunsthandwerker an – Männer und Frauen, Jung und Alt aus der Region und darüber hinaus . Sie haben 32 Jahre lang ihre Werke und Produkte im Forum Mutlangen präsentiert, haben den „Mutlanger Dorfsommer“ und unzählige andere Aktionen organisiert.

Zwei Jahre Corona-​Pause haben sich auf die Besucherzahlen negativ ausgewirkt. Das war der Grund, warum die Verantwortliche beschlossen haben, den Verein jetzt aufzulösen. Zum Abschied haben die Mitglieder des Vereins „Kreatives Mutlangen“ um den Vorsitzenden Alfred Hinderer eine Erinnerungsstele vorbereitet und an die Gemeinde gespendet.

Künstlerin Valeria Waibel hatte das Projekt entworfen, Franz und Bodo Huber realisierten die Idee. Beim Abschiedsabend am Donnerstag wurde die Stele an Bürgermeisterin Stefanie Eßwein übergeben.







