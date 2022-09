Liederkranz Weiler und Stimmkultur: Mit „Alles Musical“ zurück vors Publikum

Die Sehnsucht nach dem Auftritt auf der großen Bühne und die Freude, endlich wieder vor einem zahlreichen Publikum zu stehen – dies treibt die Mitglieder des Liederkranzes Weiler und des Ensembles „Stimmkultur“ bei den Proben zu Höchstleistungen an. Und die sind auch erforderlich, denn Kathrin Bechstein, Dirigentin und Regisseurin in Personalunion, verlangt den Ensemblemitgliedern und den Solisten einiges ab.

Werde ich auch in den schwierigen Passagen die Töne exakt treffen und keinen Einsatz verpassen? Kann ich den Text fehlerfrei abrufen? Fragen, die mancher Sängerin und manchem Sänger immer häufiger durch den Kopf gehen, je näher der Termin für die große Aufführung rückt. Entsprechend liegt Spannung in der Luft, bevor am Samstagnachmittag in der Bernhardushalle der „Durchlauf“ für das Programm „Alles Musical“ beginnt. Denn es geht nicht nur um ein paar Lieder, sondern um ein abendfüllendes Programm, das die beiden von Kathrin Bechstein geleiteten Chöre gemeinsam und komplett aus den eigenen Reihen stemmen. „Wir kaufen keine Solisten ein!“ sagt die „Chefin“ nicht ohne Stolz – wohl wissend, dass die Solo-​Partien in den großen Musicals meistens so herausfordernd sind, dass sie in der Regel von Profis gesungen werden.





