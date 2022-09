Pop und Musical treffen Bigband bei „Life/​Live is Beautiful“

Foto: Astavi

Frisches, modernes, mitreißendes, romantisches und manchmal auch komisches Entertainment voller Überraschungen erwartet die Zuhörer am Sonntag, 25. September, ab 15 Uhr bei der Show „Life/​Live is Beautiful“ mit dem Kolping-​Chor im Congress-​Centrum Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd.

Am Freitagabend fand die Generalprobe für den musikalischen Abend statt, der von Michaela Schober, Fawn Arnold, Simon Ihlenfeldt und dem Kolping-​Chor präsentiert wird.

Michaela Schober, die in der Musical-​Szene Deutschlands bestens bekannt ist und auch das Gmünder Publikum schon mit Rollen in „Hello Dolly“ und „Die Päpstin“ verzückte, und Sängerin Fawn Arnold („Crazy for you“, „Aida“) versprechen Genuss für die Augen und Ohren. Moderiert wird das Spektakel aus Musical, Pop und Bigband von Thomas Sachsenmaier.

