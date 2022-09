Waldstetter Herbst mit munteren Musikanten und tanzenden Thüringern

Foto: Bettina Burchard

Trotz unbeständiger Wetterlage lockte der Waldstetter Herbst am Sonntag zahlreiche Besucher in die Gemeinde im Herzen der Drei Kaiserberge. Während so mancher am Stand des TSGV Tischtennis spielte, informierte die Verwaltung über den Stand der Bauarbeiten für das neue Rathaus und die umgestaltete Ortsmitte.

Sonntag, 25. September 2022

Benjamin Richter

Am Sonntag war es wieder einmal so weit: Der Waldstetter Herbst mit verkaufsoffenem Sonntag lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher trotz unbeständiger Wetterlage in die Gemeinde Waldstetten.

Neben Verkaufsständen vieler Firmen aus Waldstetten und der Umgebung konnten die Besucher sich auch über das bunte und rege Vereinsleben in der Gemeinde Waldstetten informieren.

Viele nutzten die Gelegenheit, um beim TSGV Waldstetten auf dem Stand eine Runde Tischtennis zu spielen und sich bei dieser Gelegenheit über die Trainingszeiten in der Schwarzhornhalle zu informieren.

Die Jugendrotkreuzgruppe des DRK war ebenfalls anwesend und warb für ihre regelmäßigen Samstagstreffen in der Musikschule. Das Bürgermobil informierte über Servicefahrten von Montag bis Freitag, die für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde organisiert werden können, die selbst nicht Auto fahren können.

Die Fliegergruppe Waldstetten war unterdessen mit einem Segelflugzeug vor Ort dabei und lud schon einmal zum Hornbergfest am 2. und 3. Oktober ein.





Welcher Verein das Fest musikalisch umrahmte und woher die ausgelassenen Tänzer kamen, denen auch der beginnende Regen nichts ausmachte, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung. Die komplette Ausgabe gibt es online auch im iKiosk.

