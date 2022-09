Erstes Treffen des „Mehr Klub“ in Ruppertshofen

Früher waren es die Herrenrunden, bei welchen sich die anwesenden Männer über Beruf, Politik und Gesellschaft ausgetauscht haben. Julia Gruber und Helene Geddert gründeten hierzu nun mit dem „Mehr Klub“ das Pendant.

Montag, 26. September 2022

Sarah Fleischer

Die Idee einen Klub von Frauen für Frauen zu gründen, sei den beiden vor einiger Zeit gekommen. „Wir haben uns häufig über Persönlichkeitsentwicklung, Herausforderungen als Frau im Beruf und viele verschiedene Themen unterhalten und merkten, dass es viel zu besprechen gibt“, so Gruber und ergänzt: „Irgendwann wollten wir andere tolle Frauen mit ins Boot holen, um Wissen auszutauschen und uns bei Projekten gegenseitig zu unterstützen. Warum also nicht einen eigenen Frauen-​Klub gründen?“

Zum ersten Treffen kamen dann auch gleich 35 Frauen unterschiedlichsten Alters und Berufs. Auch Mutlanges Bürgermeisterin Stephanie Eßwein schaltete sich mit einer Videobotschaft dazu.



Künftig soll es zwei Mal pro Jahr große Treffen geben und sonst regelmäßige Stammtische.

Mit ihrem „Der Mehr Klub“, dessen erstes Treffen vergangenen Samstag in der Heimatkiste stattfand, wollen die beiden genau das: Alle möglichen Frauen sollen sich kennen lernen und vernetzen. „Viel zu oft konkurrieren Frauen miteinander und unterstützen sich gegenseitig viel zu wenig“, findet Geddert. Dabei habe doch jede so viele Herausforderungen zu bewältigen, die andere Frauen ebenfalls allzu gut kennen.

