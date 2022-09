SG Alfdorf/​Eschach: 3:3 gegen SG Ebnat/​Waldhausen

In der dritten Staffel der Fußball-​Regionenliga der Frauen haben sich am zweiten Spieltag die SG Alfdorf/​Eschach und die SG Ebnat/​Waldhausen mit einem 3:3 (1:1)-Unentschieden getrennt.

Die Partie zwischen den beiden Aufsteigern aus der Bezirksliga Ostwürttemberg versprach den Erfahrungen aus der vergangenen Saison zufolge ein Duell auf Augenhöhe zu werden. Und so kam es dann auch.



Die Partie zwischen den beiden Aufsteigern aus der Bezirksliga Ostwürttemberg versprach den Erfahrungen aus der vergangenen Saison zufolge ein Duell auf Augenhöhe zu werden. Und so kam es dann auch.Sarah Weller brachte bereits in der fünften Minute durch einen Schuss nach einem Abpraller die SG Alfdorf/​Eschach in Führung. Im Anschluss machte die SG Ebnat/​Waldhausen Druck und erzielte als direkte Antwort durch Lea Seibold den Ausgleich in Minute zehn.

