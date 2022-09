So gelingt der Start in den Beruf

Foto: Kessler & Co

Berufsanfängerinnen und –anfänger haben viele Möglichkeiten, ihre Talente zu erproben. Ob im Handwerk, in der Industrie, im Handel, im Pflege– und Betreuungsbereich oder in einem kreativen Beruf: Es gibt viele Chancen. Die Sonderveröffentlichung „Start in den Beruf“ stellt viele Berufsfelder vor und zeigt zahlreiche junge Menschen, die bereits den ersten Schritt ins Berufsleben getan haben.