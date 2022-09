LG Staufen: Mädchenteam auf Platz fünf

Foto: LG Staufen

Als Heimverein und Ausrichter hat die LG Staufen bei den Württembergischen Leichtathletik-​Teammeisterschaften aufgrund kurzfristiger Absagen und vielen Athletinnen und Athleten, die gefehlt haben, lediglich eine Mannschaft stellen können.

Dienstag, 27. September 2022

Alex Vogt

28 Sekunden Lesedauer



14 Mannschaften gingen in der Altersklasse der weiblichen Jugend U 14 an den Start. Aufgrund der großen Teilnehmerzahlen in diesem Jahr wurde es schwierig, den Zeitplan punktgenau einzuhalten.





Mit welchen Leistungen in den einzelnen Disziplinen die Athletinnen der LG Staufen Platz fünf erreicht haben, lesen Sie im Bericht von Michael Kucher in der Rems-​Zeitung vom 28. September.



Bei den Württembergischen Teammeisterschaften im Stadion des Berufschulzentrums auf dem Hardt in Schwäbisch Gmünd ist das rot-​weiße Team der weiblichen Jugend U14 auf Rang fünf gelandet.

