Warum die Nordumgehung in Heubach so dringend gebraucht wird

Die Kehrseite des für viele Leute bequemen Individualverkehrs ist die Belastung all jener Menschen, die entlang einer sehr stark befahrenen Straße leben. Die Ortsdurchfahrt des kleinen Heubacher Stadtteils ist ein Paradebeispiel, warum Ortsumgehungen sinnvoll sind.

Lesen Sie am 27. September in der Rems-​Zeitung, warum die nun mit Plakaten in Buch deutlich gemachte Forderung von allen Seiten als berechtigt empfunden wird!



Immer wieder wurde bei Bürgerversammlungen und gegenüber Politikern auf die immense, nicht mehr länger tragbare Verkehrsbelastung durch fast 13 000 Fahrzeuge pro Tag auf dieser Landesstraße führt aufmerksam gemacht. Und es dürften noch mehr Autos und Lkw werden, wenn erst die Flächen für Industrie und Gewerbe im Aspenfeld zur Verfügung stehen. Aber nicht nur das ländlich geprägte und ansonsten sehr beschauliche Dorf Buch ist betroffen. Auch die Kernstadt von Heubach leidet unter dem Durchgangsverkehr.

