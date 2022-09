Einbruch im Vereinsheim im Ruppertshofen: Tätersuche mit Hubschrauber

Symbol-​Foto: gbr

Aufgrund eines Einbruches in der Vereinsheim-​Gaststätte des TSV Ruppertshofen kreiste in der Nacht zum Mittwoch zwischen 2 Uhr bis 3 Uhr ein Polizeihubschrauber über dem Ort. Mehrere Streifenwagen waren ebenfalls an der Fahndung beteiligt. Trotzdem konnte der Einbrecher bisher nicht ermittelt werden. Es liegt allerdings eine recht gute Personenbeschreibung vor.

Mittwoch, 28. September 2022

Gerold Bauer

Das Polizeipräsidium Aalen schildert den Tathergang so: In der Nacht zum Mittwoch brach ein Unbekannter in eine Sportgaststätte im Erlenäcker ein. Gegen 1.40 Uhr verschaffte er sich gewaltsam durch ein Küchenfenster Zutritt zum Gebäude. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet.







In diesem Zusammenhang wird ein etwa 1,65 cm großer, ca. 30 Jahre alter Mann mit hellen, kurzen Haaren und schwarzer Kapuzenjacke gesucht. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/​3580 entgegen.

