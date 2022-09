HSG Bargau/​Bettringen: Das vordere Tabellendrittel im Visier

Nach einer starken Saison mit Platz zwei in der zweiten Landesliga-​Staffel stehen nach dem Wechsel in die vierte Landesliga-​Staffel neue Herausforderungen für die Handballer der HSG Bargau/​Bettringen um Trainer Lars-​Henrik Walther an.

Mittwoch, 28. September 2022

Alex Vogt

30 Sekunden Lesedauer



Mit einem Heimspiel in der Bettringer Uhlandhalle gegen den SC Lehr startet die HSG Bargau/​Bettringen am kommenden Sonntag, 18 Uhr, in die neue Saison.



Mit Torhüter Tom Plaschke vom Württembergliga-​Absteiger TSV Alfdorf/​Lorch und Kreisläufer Erik Rummel vom ehemaligen Ligarivalen TV Jahn Göppingen können zwei Neuzugänge begrüßt werden.



In der vierten Landesligastaffel trifft die HSG Bargau/​Bettringen auf viele noch unbekannte Gegner. Man hat sich das Ziel gesetzt, im vorderen Tabellendrittel mitzuspielen.





Die ausführliche Saisonvorschau der HSG Bargau/​Bettringen lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 29. September.



