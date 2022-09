Wissen: Warum Heizlüfter keine Lösung sind

Foto: Tim Reckmann /​pix​e​lio​.de

Seit die Energiepreise durch die Decke gehen, boomt die Nachfrage nach elektrischen Heizgeräten. Doch deren Betrieb ist nach wie vor teurer als die Nutzung einer vorhandenen Gasheizung. Werden zu viele der mobilen Wärmespender eingesetzt, könnte es sogar überall kalt werden.

Mittwoch, 28. September 2022

Sarah Fleischer

41 Sekunden Lesedauer



Vielerorts sind die Geräte derzeit schon ausverkauft, werden sie doch stark beworben. Tatsächlich sind sie sehr effizient, denn sie setzen praktisch die gesamte zugeführte elektrische leistung in Wärme um — Ein Wirkungsgrad nahe 100 Prozent. Das kostet allerdings Strom, der ja auch wieder erzeugt werden muss, und zwar in der Hälfte aller Fälle hierzulande mit Kohle, Gas und Kernenergie. Bei den aktuellen Strompreisen ist diese Methode auch nicht günstiger als eine Gas– oder Ölheizung.



Werden all die bereits gekauften Heizlüfter gleichzeitig eingeschaltet, dürfte sich das kontraproduktiv auf die Stromversorgung auswirken. Regional begrenzte Stromausfälle könnten dann laut Experten durchaus möglich sein.



