Cyberangriff auf IHK: Wann ist sie wieder erreichbar?

Anfang August war die IHK überregional von einer groß angelegten Cyber-​Attacke betroffen. Seitdem werden die Websites und E-​Mail-​Server nur langsam wieder hochgefahren, derweil mussten die Mitarbeitenden sich anders behelfen.

Donnerstag, 29. September 2022

Sarah Fleischer

Seit sieben Wochen sind Spezialisten nun dabei, alle Teile einzeln zu überprüfen und nach und nach wieder online zu stellen. Diese Sorgfältigkeit sei ob der Gefährlichkeit des Angriffs auch absolut angebracht, um weitere Infiltration zu vermeiden, sagt Rentschler. Der Angriff sei hoch professionell und wohl von langer Hand geplant gewesen. „Wir sind aber guter Hoffnung, dass bis Ende dieser Woche alle Systeme wieder laufen und auch die E-​Mails wieder funktionieren.“



Wie man bei der IHK Ostwürttemberg in der Zwischenzeit gearbeitet hat und welche Sicherheitsvorkehrungen es in Zukunft geben soll, steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk