Oktoberfest in Horn: Was München kann, kann Horn schon lange

Foto: MV/​TV Horn

„O’zapft is‘“ heißt es am Wochenende zum 19. Mal in Horn, wenn der Musikverein und der Turnverein gemeinsam ihr Oktoberfest ausrichten. Zu den Anfängen heißt es, dass vor Jahren einige Hornerinnen und Horner das „große“ Oktoberfest in München erlebten. Die Stimmung war gut, das Bier schmeckte, aber zugleich kam die Überzeugung: Das können wir auch. Und das beweist man in Horn nun zum 19. Mal. Mehr darüber lesen Sie in unserer Sonderveröffentlichung