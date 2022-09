Sportkreistag: Sportkreis Ostalb richtet den Blick in die Zukunft

Foto: TSV Lorch

Der Sportkreistag zum 50-​jährigen Bestehen des Vereinsnetzwerkes wird von mehreren Krisen überschattet. Steigende Energiepreise und die Frage, ob alle Angebote aufrechterhalten werden können, machen den Vorständen zu schaffen. Sie sollen Thema bei der Versammlung am Freitag sein.

Donnerstag, 29. September 2022

Benjamin Richter

1 Minute 4 Sekunden Lesedauer



Nein, seine Rede habe er noch nicht fertig für den Sportkreistag am Freitag, räumt Manfred Pawlita auf Anfrage der Rems-​Zeitung ein. „Da lasse ich mir Zeit bis kurz vor dem Empfang, um noch auf kurzfristige Entwicklungen reagieren zu können“, begründet der Vorsitzende des Vereinsnetzwerks.

Zu volatil sei momentan die Nachrichtenlage, zu groß das Risiko, eine bereits geschriebene Rede in letzter Minute noch um eine weitere Hiobsbotschaft für das Vereinswesen auf der Ostalb ergänzen zu müssen. Zu den Themen, die er ansprechen will, hüllt sich der Sportkreischef denn auch noch in reflektiertes Schweigen.

Wenngleich die Berichtsjahre 2020 und 2021, somit die Einschränkungen der Corona-​Pandemie in den Fokus rücken sollen, darf als sicher gelten, dass die gestiegenen und weiter steigenden Energiepreise mitsamt aller Konsequenzen, die den Vereinen und ihren Vorständen auf der Seele brennen, keinesfalls ausgeklammert werden können.

Der Empfang zum Sportkreistag beginnt um 17 Uhr im Prediger am Gmünder Johannisplatz, bevor um 18.30 Uhr der offizielle Teil der Mitgliederversammlung beginnt. Zum Sportkreistag 2022 sind alle Gäste aus den Sportvereinen im Ostalbkreis, Vertreter der Sportfachverbände und alle Interessierten aus den Stadtsportbünden eingeladen.







