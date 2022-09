Ökumenische Vesperkirche 2022 im Oktober

Ein Zeichen der Wärme setzen – das ist die Mission der ökumenischen Vesperkirche, die dieses Jahr schon im Oktober stattfindet. Ob als Gast oder helfende Hand, hier sind alle willkommen.

Donnerstag, 29. September 2022

Sarah Fleischer

„Wir hoffen, dass die Corona-​Situation es da noch erlaubt“, begründet Inge Pfeifer von der katholischen Kirche die Entscheidung. Letztenedlich sei es ja egal, wann eine Vesperkirche stattfinde, wichtig seien die Werte: Gemeinschaft und Nächstenliebe. Vom 16. bis zum 23. Oktober wird es daher im Augustiner von 11.30 bis 14 Uhr eine warme Mahlzeit, Kuchen, Andachten und Begegnungen geben.

„Dieses Jahr wollen wir mit der Vesperkirche ein gemeinsames Zeichen setzen, ein Zeichen der Wärme“, sagt Richter. Wärme im metaphorischen Sinne, denn man könne die Kirche nicht auf 22 Grad heizen. „Es hat ja auch immer einen spirituellen Charakter“, findet Dekanin Ursula Richter. Zusätzlich zu den täglichen Andachten gebe es auch wie gewohnt einen Eröffnungs– und Abschlussgottesdienst, jeweils um 10.15 Uhr. „Während der Vesper soll auch immer ein Pfarrer oder Pfarrerin anwesend sein und ein offenes Ohr haben“, so Pfarrer Matthias Plocher.

Die bunte Mischung aus Gäasten und Helfenden sei ebenfalls etwas, was die Vesperkirche ausmache, findet Pfeifer. Unter den Freiwilligen seien auch Menschen mit Behinderung, Geflüchtete sowie Konfirmanden.



Wer wolle, könne sich den Freiwilligen gerne noch anschließen, ergänzt Wolfgang Schmidt, Vorsitzender des Kirchengemeinderats. „Besonders am Wochenende fehlen uns noch Helfer.“ Auch Spenden, entweder in Form von Geld oder Kuchen seien immer willkommen.

Bei der einwöchigen Vesperkirche soll es dieses Jahr in Gmünd aber nicht bleiben — Richter hat dazu schon etwas geplant.





Was genau geplant ist, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.







