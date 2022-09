Beilage „Wochenende“: Der Herbst schickt seine bunten Vorboten

Foto: Susanne Herrmann

Der Herbst bringt sich mit bunten Farben in Erinnerung. Bunt und spannend sind auch die Themen in der Wochenendausgabe der Rems-​Zeitung. Für die Reportage haben wir uns in der Notaufnahme des Mutlanger Klinikums umgesehen. Als Schauort stellen wir diesmal die — flächenmäßig — kleinste Gemeinde des Ostalbkreises vor.

Samstag, 03. September 2022

Franz Graser

In der Notaufnahme geht es samstags zu wie auf einem Bahnhof. Das Team aus Ärzten und Pflegekräften hat kaum Gelegenheit zu einer Verschnaufpause. Die Reportage der Wochenendausgabe der Rems-​Zeitung zeigt das Drama eines ganz normalen Samstags.





Unsere Schauorte-​Seite führt uns diesmal nach Leinzell. Dort sind wir auf ein interessantes Kapitel schwäbischer Wirtschaftsgeschichte gestoßen. Darüber hinaus wird das Geheimnis des Steinkinds von Leinzell ergründet — ein medizinhistorisches Kuriosum, über das schon viele Menschen gestaunt haben.







Darüber hinaus gibt es wie immer faszinierende Fotos unserer Leserinnen und Leser, Nachrichten aus dem Vereinsleben und dem kirchlichen Bereich sowie viel Rätselspaß.



