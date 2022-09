Energiekrise: Gmünd soll trotzdem weihnachtlich leuchten

Reduzierte Wassertemperatur im Hallenbad und mehrtägige Winterpause der Verwaltung: Wie die Stadt Schwäbisch Gmünd Strom und Gas sparen will. Die Weihnachtsbeleuchtung gehört nicht dazu.

Samstag, 03. September 2022

Alexander Gässler

Drei Arbeitsgruppen der Verwaltung befassen sich derzeit mit der Energiekrise. Unter Leitung von OB Richard Arnold geht es um den Ausbau der erneuerbaren Energien und unter anderem darum, kompatible Solarzellen für die Innenstadt zu bekommen. Damit wären Fotovoltaikanlagen in der Altstadt möglich.





Die zweite Arbeitsgruppe unter Leitung von Bürgermeister Christian Baron soll Vorkehrungen für den Ernstfall treffen, wenn die Mangellage eintritt, kein Gas mehr fließt und der Strom immer weniger wird.







Die dritte Arbeitsgruppe unter Leitung des neuen Chefs der Gebäudewirtschaft Helmuth Caeser hat Sparvorschläge erarbeitet. Und die wurden am Freitagnachmittag im Amtszimmer des OB vorgestellt.







Hallenbad, Winterpause, Raumtemperatur: Wie und wo die Stadt Energie und damit Geld sparen will, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

