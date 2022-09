NASA startet neues Mondprogramm Artemis

50 Jahre ist der letzte Flug zum Mond her. Nun steigt die Nasa mit dem Artemis-​Programm wieder groß in die bemannte Raumfahrt ein. Nach vielen Krisen steht der erste Testflug an. Warum der Mond nur ein Zwischenziel ist – und wieso deutsche Puppen mitfliegen

Samstag, 03. September 2022

Sarah Fleischer

Mit der Artemis-​Mission plant die US-​Raumfahrtbehörde Nasa ihre Zukunft der bemannten Raumfahrt: nach 50 Jahren zurück zum Mond, unter anderem mit der ersten Frau, und danach noch zum Mars. 30 Milliarden Dollar sind dafür bisher veran– schlagt. Die Mission zeigte sich aber vor al– lem krisengeplagt. An diesem Samstag steht nun der zwar noch unbemannte, aber erste große Testflug auf dem Plan – sofern nichts dazwischenkommt. Bereits vergangenen Montag wurde der Start verschoben.

Auf dem Mond soll eine Art Wirtschaftssektor mit vielen Jobs entstehen. Davon erhoffen sich die Wissenschaftler nicht nur neue Informationen über den Mond selbst, sondern auch über die Erde und das gesamte Sonnensystem. Außerdem soll die Mond-​Mission als Vorbereitung zur Landung auf dem Mars dienen.



Da sie Entwicklung und der Bau des Raketensystems länger dauerten und teurer waren als vorhergesehen, gab es viele Verzögerungen.



Die USA sind nicht das einzige Land, das momentan wieder zum Mond strebt. Auch China arbeitet daran, Astronauten auf den Mond zu bringen. In den 2030er Jahren soll eine permanente chinesischen Station auf dem Mond entstehen.





