Normannia Gmünd: 0:0 gegen VfL Nagold

Der Fußball-​Verbandsligist 1. FC Normannia Gmünd ist im Heimspiel gegen den bis dato noch punktlosen Tabellenletzten VfL Nagold nicht über ein torloses Unentschieden hinaus gekommen. Die beste Chance vergab Tim Grupp per Foulelfmeter.

Samstag, 03. September 2022

Alex Vogt

Zu wenig zeigte die Normannia auch in der zweiten Hälfte. Trotz Feldvorteilen blieben aus dem Spiel heraus hochkarätige Chancen weiterhin aus. Dennoch bot sich in der 72. Minute die Riesengelegenheit, um in Führung zu gehen. Nach einem Foul an den eingewechselten Kelecti Nkem trat Tim Grupp zum Elfmeter an, scheiterte aber aus elf Metern an Hoelper. Danach passierte nicht mehr viel, weshalb es beim 0:0 blieb.





Den ausführlichen Spielbericht und Stimmen zum Spiel lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 5. September.



Gegen die mit fünf Niederlagen in den ersten fünf Spielen gestarteten Gäste hat sich der favorisierte 1. FC Normannia Gmünd von Anfang an schwer getan im Spiel nach vorne. Wenig Zwingendes brachte die Elf von Zlatko Blaskic zustande. Ausnahme war ein Abseitstor von Marvin Gnaase in der 16. Minute. VfL-​Schlussmann Maksim Hoelper hatte einen Molinari-​Schuss nach vorne abklatschen lassen, ehe Gnaase abstaubte, aber die Fahne des Schiedsrichterassistenten nach oben ging – eine zweifelhafte Entscheidung.In der 22. Minute folgte eine zehnminütige Gewitter-​Unterbrechung. Nach 33 Minuten wurde es dann bei einem zu kurz geratenen Rückpass von Valerio Avigliano für die Normannia brenzlig, doch der Aufsteiger aus Nagold machte aus dieser eigentlich Situation zu wenig, gab es doch ohne zum Abschluss zu kommen nur einen Eckball.

