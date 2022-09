Flüchten nun Menschen aus Russland in den Ostalbkreis?

Nicht nur das Kriegsgeschehen in der Ukraine, sondern auch die Mobilmachung in Russland treibt Menschen aus ihrer Heimat. Wie sieht die rechtliche Situation für Geflüchtete aus Russland aus, wenn sie hier Asyl suchen? Gibt es im Ostalbkreis überhaupt Quartiere für sie?

Freitag, 30. September 2022

Gerold Bauer

Viele Menschen in Russland sind nicht bereit, als „Kanonenfutter“ in einen Krieg zu ziehen, den sie als ungerecht und sinnlos empfinden. Sie könnten mit dem Verweis, dass sie aufgrund dieser politischen Überzeugung in ihrer Heimat um ihr Leben und ihre Freiheit fürchten müssen, in Deutschland Schutz suchen und einen Asylantrag stellen. Beim Ausländeramt oder in den Unterkünften des Ostalbkreises ist allerdings bis dato niemand mit russischer Staatsangehörigkeit mit diesem Anliegen vorstellig geworden.





