Wie viel Lichterglanz zur Weihnachtszeit? Was Ostalb-​Kommunen dazu sagen

Vor dem Hintergrund der Energiekrise wird in den Städten und Gemeinden im Gmünder Raum darüber nach gedacht, inwiefern sich eine üppige Weihnachtsbeleuchtung mit dem Zeitgeist verträgt. Manche tendieren zum Kompromiss mit verkürzter Leuchtdauer.

Am meisten Energie spart man dadurch, dass ein Verbraucher einfach komplett ausgeschaltet wird. Die Reduzierung des Verbrauchs kann zudem durch Einsatz einer sparsameren Technik geschehen – oder in Form eines Kompromisses, in dem ein Gerät nicht die ganze Zeit läuft. Dies sind auch genau jene drei Varianten, über die im Hinblick auf die Weihnachtsbeleuchtung derzeit in den Städten und Gemeinden viel diskutiert wird: Licht ganz aus, nur noch mit LED oder zeitlich befristete Illuminierung der Weihnachtsbäume.





