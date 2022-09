Schauort Leinzell: Der Ort der kurzen Wege

Leinzell ist flächenmäßig die kleinste Gemeinde des Ostalbkreises. Rund um das Schloss sind alle wichtigen Einrichtungen sehr schnell zu erreichen. Die Gemeinde will trotzdem wachsen — und zeigt, was sie hat. Mittelpunkt von Leinzell ist das Schloss, das um 1650 errichtet wurde. Praktisch gegenüber steht das Rathaus, das in seinem Archiv einige interessante Schätze birgt.

Sonntag, 04. September 2022

Franz Graser

Im Gespräch mit dem ehrenamtlichen Leinzeller Archivar sind wir unter anderem auf ein interessantes Kapitel schwäbischer Wirtschaftsgeschichte gestoßen.Ein jüdischer Unternehmer hatte Ende des 19. Jahrhunderts eine große Textilfabrik aufgebaut, die zunächst Korsetts und später Trikotagen herstellte. Die Produkte der Firma Uhlman hatten einen guten Ruf. Dann aber wendete sich das Blatt. Die frühere Textilfabrik ist noch im Ort zu sehen.





Darüber hinaus widmet sich unser Schauort einer medizinhistorischen Kuriosität und den Zukunftsplänen der Gemeinde. Die Rems-​Zeitung ist auch online im iKiosk erhältlich.



