Internationaler Alpencup steigt in Degenfeld

Foto: SC Degenfeld

Die Vorbereitungen für den sportlichen Höhepunkt im Jubiläumsjahr des SC Degenfeld sind in vollem Gange. Erwartet werden vom 16. bis zum 18. September die besten Skispringerinnen und Nordischen Kombiniererinnen aus neun Staaten.

Montag, 05. September 2022

Alex Vogt

Erwartet werden die besten Skispringerinnen und Nordischen Kombiniererinnen aus neun Staaten rund um die Alpen. Neben der deutschen Nationalmannschaft nehmen die Teams aus Österreich, aus der Schweiz, aus Lichtenstein, Frankreich, Italien, Slowenien, Tschechien und der Slowakei an den Wettkämpfen teil. Es gibt Wettbewerbe an der K-​75-​Meter-​Mattenschanze, ein Skirollerrennen in Degenfeld und einen Crosslauf im Bereich der Skisprungschanzen.





Welche organisatorischen Herausforderungen der SC Degenfeld bei dieser dreitägigen Veranstaltung zu meistern hat, lesen Sie im Bericht von Wolfgang Nuding in der Rems-​Zeitung vom 5. September.



Am dritten September-​Wochenende ist es so weit. Als Krönung des 100-​jährigen Vereinsbestehens wird der Ski-​Club Degenfeld vom 16. bis 18. September erstmals einen internationalen Alpencup der Damen in Degenfeld ausrichten.

