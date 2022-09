Pilzberatungsstelle in Wäschenbeuren geöffnet

Aufgrund des Niederschlages und weiteren angekündigten Regenfällen bietet Willy de Wit, Pilzsachverständiger aus Wäschenbeuren, ab sofort wieder kostenlos Pilzbestimmungen und Beratungen vor Ort an.

Jährlich werden Pilzvergiftungen registiriert, „die darauf schließen lassen, dass Pilzsucher entweder durch Leichtsinn, Gier oder Unkenntnis giftige Fruchtkörper in den Korb legen“, schreibt de Wit in einer Pressemitteilung. Fast jeder Pilz hat eben seinen (giftigen) Doppelgänger. „Die Pilzsucher sollten beim geringsten Zweifel die Beratungsstelle aufsuchen, um so einen Vergiftungsverlauf zu verhindern“, merkt der Pilzsachverständige an und mahnt, keine Experimente mit Pilzen zu starten. Lieber einmal mehr Beratung als eine Vergiftung. Ein Anfänger solle sich zunächst auf Röhrenpilze konzentrieren und nicht mit unbekannten Blätterpilzen beschäftigen, rät de Wit. Kenntnisse wie diese können von Pilzfreunden Schritt für Schritt in begleitenden Führungen erlernt werden.Die gesammelten Fruchtkörper sollten als Ganzes mitgebracht werden, inklusive Stil. Dazu entnimmt man den Pilz vorsichtig aus der Erde. Hilfreich, aber nicht zwingend nötig, wäre die Angabe der unmittelbaren Umgebung des gefundenen Pilzes, also welche Bäume in der Nähe wachsen, da etwa 60 Prozent der Pilze eine Symbiose mit ihren Partnern eingehen. Natürlich finden auch auf Anfragen Pilzführungen, bzw. Exkursionen statt. Dafür ist der Pilzsachverständige durch die Deutsche Gesellschaft für Mykologie ausgebildet und befugt worden.

