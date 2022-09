Super Stimmung beim Alfdorfer Straßenfest

Zahlreiche Bands und Musikapellen spielen auf. Die Kinder haben ihren Spaß. Geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer sagen Danke für die Aufnahme und Hilfsbereitschaft im Dorf. Und niemand muss hungrig oder durstig nach Hause gehen.

Montag, 05. September 2022

Alexander Gässler

Pünktlich zum Fassanstich am späten Samstagnachmittag hat der Regen aufgehört. Elmar Geiger hat diese Erklärung dafür: „Wenn Engel feiern, lacht der Himmel“, sagt er. Der Friseurmeister hat gerade Dienst am Stand des Alfdorfer Gewerbe– und Handelsvereins und wirbt für die „Handy-​Maultaschen“, die es dort gibt. Die seien zum „In-​die-​Hand-​Nehmen“, sagt er – und zum Runterbeißen, wenn man durch die Straße schlendere.





Dort steigen einem allerlei Düfte in die Nase. Fleischspieße und rote Würste brutzeln auf dem Grill. Am Süßwarenstand gibt es Zuckerwatte und gebrannte Mandeln. Im Schlosspark grillen Kinder Stockbrot. Hier bietet der TSV ein buntes Kinderprogramm mit Spielen, Basteln, Malen. Lang ist die Schlange am Trampolin und wer will kann einen Holzblumenstecker bemalen.





Kaffee und Kuchen gibt es unter anderem bei der Jugendkapelle. Ein Ehrenamtlicher der DRK erklärt interessierten Kindern und Jugendlichen die medizinischen Geräte in einem modernen Rettungswagen. Auf der Bühne im Schlosspark zeigt ein Zauberer seine Kunststücke, auf der Hauptbühne am Marktplatz wechseln sich die Musikkapellen ab und an den Essens– und Getränkeständen stehen die Menschen Schlange.







Elmar Geiger spricht wohl für alle Alfdorfer, wenn er sagt: „Wir sind einfach froh, dass wir wieder feiern dürfen.“ Auch geflüchtete Menschen aus der Ukraine feiern mit – in Form eines „Dankefests“ mit ukrainischer Küche und einem Tanz– und Gesangsauftritt.

