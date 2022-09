Veranstaltungsreihe „Gmünd für morgen“ zeigt den Weg zur nachhaltigen Stadt

Foto: fg

Am Donnerstag, 8. September, wird Oberbürgermeister Richard Arnold die siebenwöchige Veranstaltungsreihe „Gmünd für morgen“ eröffnen. Auf fünf Sonderseiten stimmt die Rems-​Zeitung heute auf die Aktionswochen für Nachhaltigkeit und Klimaschutz ein.

Dienstag, 06. September 2022

Franz Graser

Bis 2035 will die Stadt Schwäbisch Gmünd klimaneutral werden. „Das schaffen wir nur, wenn die stadtgesellschaft gemeinschaftlich den Weg der nachhaltigen Transformation beschreitet“, sagt Oberbürgermeister Richard Arnold in seinem Grußwort für die Aktionswochen.







„Gmünd für morgen“ will Wege in diese Richtung aufzeigen. Ob Alternativen zum Auto, nachhaltige Stadtplanung, Kräuterwanderungen oder Kleidertauschaktionen: Die Möglichkeiten sind breit gefächert und sollen die Bürger anspornen, auch für sich das Thema Nachhaltigkeit zu entdecken. Auf fünf Sonderseiten will auch die Rems-​Zeitung in ihrer heutigen Ausgabe darauf Lust machen.

