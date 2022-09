Rosenstein: Das Comeback der Sirene

Foto: astavi

Zwei Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Rosenstein – Bartholomä und Heuchlingen – haben vom Förderprogramm des Bundes profitiert. Die neuen Warnsirenen wurden dieser Tage installiert.

Dienstag, 06. September 2022

Alexander Gässler

Im September 2020 was der bislang letzte bundesweiten Warntag, der in vielen Punkten fehlschlug. Auch weil viele funktionierende Sirenen nach dem Krieg stillgelegt worden waren. Die Unwetter und Katastrophen der vergangenen Jahre haben gezeigt, wie wichtig die rechtzeitige Warnung der Bevölkerung ist.





Um auf dem neuesten Stand der Technik zu sein, hat die Gemeinde Bartholomä 2021 entschieden, die 65 Jahre alte Sirene auf dem Rathausdach durch eine moderne Sirene zu ersetzen. Sie wird in Bartholomä nicht zur normalen Alarmierung der Feuerwehr genutzt, sondern nur bei besonderen Gefahren für die gesamte Bevölkerung zu hören sein.







Was die neuen Sirenen noch können und vieles mehr, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



