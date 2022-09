Vielseitiges Programm für Gmünder Nachhaltigkeitswochen

Foto: fg

40 Seiten umfasst das Programmheft für die Veranstaltungsreihe „Gmünd für morgen“. Vom 8. September bis zum 27. Oktober präsentieren verschiedene Gruppen und Initiativen Ideen und Aktionen zum Schutz des Klimas und für nachhaltiges Leben.

Dienstag, 06. September 2022

Franz Graser

Drei Tage vor dem Auftakt von „Gmünd für morgen“ hat Franka Zanek bei einem Pressegespräch das Programm der siebenwöchigen Veranstaltungsreihe vorgestellt. Die Leiterin des Amtes für nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz und Bürgerbeteiligung der Stadt betonte dabei das Engagement der Gruppen, die zum Programm der Aktionswochen beigetragen haben.Die Amtsleiterin überließ es den Vertreterinnen und Vertretern der Gmünder Initiativen, die Höhepunkte der Aktionswochen vorzustellen. Cordula Reichert von Weltladen nannte beispielhaft Kleidertauschtage für Kinder und Erwachsene am 7. und 8. Oktober sowie einen Filmabend am 7. Oktober, bei eine Dokumentation zu den Problemen der Bekleidungsindustrie in Bangladesh gezeigt wird.Weitere Details zum Programm finden Sie in der heutigen Ausgabe der Rems-​Zeitung.

