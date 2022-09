Heute neu: LOKAL, das Wochenblatt der Rems-​Zeitung

Foto: fg

Das Gmüner Wochenblatt informiert heute ausführlich über zwei Großveranstaltungen: Die Handwerker-​Ausstellung unter dem Motto „Rund ums Haus“, die am Wochenenende im Gmünder stadtgarten stattfindet, und die Aktionswochen „Gmünd für morgen“. Diese Veranstaltungsreihe informiert über Wege zu mehr klimaschutz und Nachhaltigkeit in der Stadt und bietet den Gmünderinnen und Gmündern viele Ideen und Tipps. Darüber hinaus führt das Wochenblatt seine Leserinnen und Leser nach Leinzell, wo unsere Reporter ein interessantes Kapitel schwäbischer Wirtschaftsgeschichte aufgedeckt haben.

Mittwoch, 07. September 2022

Franz Graser

52 Sekunden Lesedauer



