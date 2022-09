Tödlicher Verkehrsunfall in Straßdorf — Polizei sucht Zeugen

Ein Lkw hat am Mittwochmorgen in der Donzdorfer Straße einen 83-​jährigen Fußgänger erfasst. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Mittwoch, 07. September 2022

Alexander Gässler

Wie die Polizei mitteilt, hat sich am Mittwochvormittag gegen 10.10 Uhr in der Donzdorfer Straße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Fußgänger tödliche Verletzungen erlitt. Ein 52 Jahre alter Lkw-​Fahrer fuhr die Straße in Richtung Rechberg entlang, erfasste hierbei einen 83 Jahre alten Fußgänger und überrollte ihn. Der Fußgänger verstarb noch an der Unfallstelle.







Die Straße ist derzeit — Stand 11.30 Uhr — gesperrt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen des Unfalls werden dringend gebeten, sich bei der Verkehrspolizei zu melden, Telefon: 07904 /​94260

