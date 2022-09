175 Jahre TSGV Waldstetten: Buntes Programm zum Jubiläum

Foto: bri

Zum Geburtstag stellen die Vereinsmitglieder ein Fest für alle Waldstetter auf die Beine. Die fünf Abteilungen präsentieren sich am Samstag, 10. September, unter anderem mit Torwandschießen, an der Tischtennisplatte und im Stuifen-​Bikepark. Wie der Verein entstanden ist, was sich hinter dem Kürzel TSGV verbirgt und was zum Jubiläumsfest geplant ist, erfahren Sie in unserer Sonderveröffentlichung