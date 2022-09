Mehrere Geldautomaten außer Betrieb: Kreissparkasse Ostalb in der Kritik

Dass ein Bankautomat defekt ist, kommt schon mal vor. Dass es aber drei Versuche in drei Filialen braucht, um Bargeld abzuheben, ist kurios. Einem Sparkassenkunden und Rems-​Zeitung-​Leser ist es jetzt so ergangen. Das ist die ganze Geschichte.

Freitag, 09. September 2022

Alexander Gässler

Worüber sich der Mann noch ärgert und was die Sparkasse zu der Kritik sagt, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Außer Betrieb. Am Geldautomaten in Bargau hat der Mann kein Geld bekommen. Also ist er nach Heubach gefahren. Doch der Automat in der Sparkassenfiliale in der Jakob-​Uhlmann-​Straße streikte ebenfalls. In der Filiale am Kirchplatz war dann immerhin ein Automat in Betrieb, wie der Mann sagt – mit der Folge: „lange Schlange und Wartezeit“.

