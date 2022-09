Ostalbkreis: Doch 20 Grad Celsius in Schulen

Foto: Timo Klostermeier /​pix​e​lio​.de

Das Kultusministerium hat am Donnerstag Hinweise zum Schulbetrieb bei kritischer Energieversorgung veröffentlicht. Das betrifft auch die Vereinbarungen, die Städte und Gemeinden im Ostalbkreis am Mittwoch getroffen haben. Im Bereich Schulen sind Anpassungen nötig.

Freitag, 09. September 2022

Thorsten Vaas

36 Sekunden Lesedauer



Ingelten 20 Grad Celsius, außer in den Technikräumen der weiterführenden Schulen 19 Grad. Ursprünglich wollte der Landkreis die Temperatur in weiterführenden Schulen und Verwaltungsräumen auf 19 Grad senken.In allengelten 21 Grad.sollen auf 19 Grad, beheizt werden. Bei alle anderen Hallen, in denen kein Schulsport stattfindet, bleibt es – sofern möglich – bei 15 Grad.bleiben geöffnet, zur Vermeidung einer Keimentwicklung wird das Wasser am Ausgang des Speichers auf 60 Grad Celsius erhitzt, beziehungsweise 55 Grad in der gesamten Trinkwasser-​Installation.

