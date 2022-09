Schattentheater-​Festival im Schwäbisch Gmünd

Foto: Foto: FAB-​Theater Stuttgart

Nicht nur Kinderaugen werden leuchten, wenn neue und bekannte Künstler und Künstlerinnen beim Schattentheater-​Festival Schwäbisch Gmünd vom 7. bis 13. Oktober auftreten. Am Freitag wurde das Programm vorgestellt.

Freitag, 09. September 2022

Thorsten Vaas

Unter dem Motto „Save the Date, die Langeweile hat ein Ende …“ haben Ulrike Kleinrath und Ralph Häcker der Stadt Schwäbisch Gmünd sowie Sybille Hirzel von der Festivalleitung, nach vier Jahren Pause tatkräftig ein international spannendes Programm von 14 Ensembles und weiteren Einzelkünstlern aus Europa zusammengestellt. Über 30 Vorstellungen, zwei Workshops, zwei Ausstellungen, ein Vortrag und viele weitere Angebote laden an acht Orten in der Stadt zum Staunen und Mitmachen ein. Das Schattentheater-​Festival hat in Schwäbisch Gmünd ein internationales Alleinstellungsmerkmal und ist im Netzwerk inzwischen ein wichtiger Knotenpunkt.

