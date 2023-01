Plüderhausen: Feuerwerkskörper setzt geparktes Auto in Brand

Studio V-​Zwoelf — stock​.adobe​.com

In der Neujahrsnacht ist in Plüderhausen gegen 1.30 Uhr ein geparktes Auto durch einen Feuerwerkskörper in Brand geraten. Die gesamte Vorderseite des Wagens brannte.

Sonntag, 01. Januar 2023

Franz Graser

12 Sekunden Lesedauer



Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. An dem Personenwagen entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



229 Aufrufe

49 Wörter

46 Minuten Online



Beitrag teilen