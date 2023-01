Gmünd: Seilbrücke über Josefsbach wieder offen

Foto: tv

Der Frost ist weg, die Absperrung auch. Seit Dienstag ist die Hängebrücke über dem Josefsbach Schwäbisch Gmünd wieder geöffnet. Aber wie lange?

Dienstag, 10. Januar 2023

Thorsten Vaas

28 Sekunden Lesedauer



Die beliebte Brücke wurde am 9. Dezember vergangenen Jahres gesperrt. Es war zu frostig, auf den Holzbohlen hätte man leicht ausrutschen können. Was am Tag vor der Sperrung auch passiert sei, berichtet das Gmünder Presseamt im Dezember auf Nachfrage der Rems-​Zeitung. Nun ist die Brücke wieder geöffnet. So lange die Witterung mitspielt. „Bei Glatteis– und Schneegestöber [wird sie] wieder geschlossen“, schreibt Ute Meinke vom Presseamt. Denn für die Seilbrücke gibt’s keinen Winterdienst. Die gute Nachricht: Zumindest am Dienstag ging die Wettervorhersage nicht von frostigen Temperaturen aus.

230 Aufrufe

112 Wörter

1 Stunde Online



