Ostalb: 108 Stuten bei der Pferdeprämierung

Foto: ts

Endlich ist wieder Kalter Markt in Ellwangen. So war die einhellige Meinung auf dem Schießwasen zur Pferdeprämierung. 108 Stuten und 24 Gespanne wurden dort vorgestellt und bewertet.

Dienstag, 10. Januar 2023

Alexander Gässler

34 Sekunden Lesedauer



Zahlreiche Ellwanger waren schon am Morgen auf den Beinen, um die 108 Stuten und 24 Gespanne zu bestaunen, die an diesem Vormittag vorgestellt wurden. Von den kleinen Shetlandponys über Holsteiner und Oldenburger bis hin zu den schweren Schwarzwäldern konnten die Zuschauer die unterschiedlichsten Pferderassen auf dem Schießwasen bewundern. Diese trugen so kunstvolle Namen wie Bellana M, Queen of Dreams oder Raketa. Während beim einen Tier das wunderschöne Gesicht und die strahlenden Augen gelobt wurden, wurde bei der nächsten Schimmelstute das ausgeglichene Temperament und der tolle federnde Trab bei der Bewertung der Tiere auf den unterschiedlichen Bahnen hervorgehoben.





241 Aufrufe

139 Wörter

1 Stunde Online



