Ostalb: Noch finden alle Kinder Betreuungssplätze

Landauf, landab beklagen Eltern den Mangel an Plätzen für die Kinderbetreuung. Dabei haben sie ein gesetzlich garantiertes Recht auf einen Platz. In Schwäbisch Gmünd und Umgebung scheint es keine Mängel zu geben. Zumindest legt dies eine Nachfrage bei einigen Kommunen nahe.

Dienstag, 10. Januar 2023

Alexander Gässler

Eine Studie der Bertelsmann-​Stiftung prophezeite im vergangenen Jahr einen bundesweiten Mangel an Kitaplätzen. Dabei stufte die Stiftung die Situation in Baden-​Württemberg als besonders gravierend ein.





Fachkräftemangel, Lohnsteigerungen, zusätzlicher Bedarf an Plätzen durch ukrainische Kinder – Kommunen kauen schwer daran, den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen. Doch Kindergärten gehören zu den Pflichtaufgaben einer Kommune. Heißt: Sie müssen die Plätze anbieten und auch die Gebäude bauen und unterhalten. Sie dürfen dies aber zusammen mit Freien Trägern, wie Kirchen, Wohlfahrtsverbänden oder Trägervereinen tun. Auch Betriebskindergärten entlasten die Kommunen bei dieser Aufgabe.

