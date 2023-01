Schwäbisch Gmünd erneut als Fairtrade-​Town ausgezeichnet

Foto: svgd

Die Stadt Schwäbisch Gmünd erfüllt weiterhin alle fünf Kriterien der Fairtrade-​Towns-​Kampagne und trägt für weitere zwei Jahre den Titel Fairtrade-​Stadt. Gmünd ist damit eine von fast 800 Fairtrade-​Towns in Deutschland. Dahinter steckt viel Engagement.

Dienstag, 10. Januar 2023

Sarah Fleischer

51 Sekunden Lesedauer



Was in Gmünd dafür getan wurde, um diese Auszeichnung ernuet zu erhalten, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.