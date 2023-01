SV Lautern: Trainer Dennis Hillebrand verlängert

Frühzeitig herrscht Klarheit beim Fußball-​A-​Ligisten, was die Trainerposition betrifft: Der SV Lautern um Abteilungsleiter Rainer Gröner setzt auf Kontinuität und hat nun mit dem aktuellen Coach Dennis Hillebrand um ein weiteres Jahr für die Saison 2023/​24 verlängert.

Dienstag, 10. Januar 2023

Alex Vogt

Wie schon im vergangenen Jahr haben sich die Abteilungsleitung des SV Lautern und Dennis Hillebrand laut einer Pressemitteilung des Vereins in der Winterpause darauf geeinigt, die Zusammenarbeit in der nächsten Saison fortzusetzen. Hillebrand fühlt sich beim SVL mehr als wohl und auch der Verein ist überaus zufrieden und froh, dass er für eine weitere Spielzeit zugesagt hat. „Das Team und jeder Spieler ist in seiner Entwicklung noch ausbaufähig. Dies zu erreichen, wird in der kommenden Zeit das Ziel sein“, sagt Abteilungsleiter Rainer Gröner.Außerdem hat auch der spielende Co-​Trainer Sven Matt, der sehr gut mit Hillebrand harmoniert, für die neue Saison verlängert. „So gehen wir absolut positiv in das Jahr. Wir bedanken uns bei unserem Trainerteam für die Treue zum SV Lautern und freuen uns auf eine weiterhin sehr gute Zusammenarbeit“, so Gröner weiter.Der Trainer der zweiten Mannschaft, Daniel Friedel, hat sich dagegen dafür entschieden, eine Pause einzulegen. Er wird dem SV Lautern daher in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Rainer Gröner: „Auch bei ihm möchten wir uns bereits für seinen Einsatz und die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren bedanken. Er war und ist noch bis zum Saisonende ein wichtiger Bestandteil unseres Trainerteams.“

