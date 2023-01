Betreutes Wohnen für Senioren in Lindach: Schlüsselübergabe

Auf 567 Quadratmetern betreut der DRK-​Kreisverband Schwäbisch Gmünd Seniorinnen und Senioren im neuen Quartier in Lindach. Geschäftsführer der Kreisbau Ostalb Nikolaus Ebert übergab am Mittwoch symbolisch den Schlüssel an die DRK-​Kreisgeschäftsführerin Vesna Groznica.

Mittwoch, 11. Januar 2023

Sarah Fleischer

Nach zwei Jahren Planung und zwei schwierigen Baujahren mit Lieferengpässen wurde das Haus für Betreutes Wohnen in der Täferroter Straße 52 an die Eigentümer und den DRK-​Kreisverband übergeben. Somit verwirklicht die Kreisbau Ostalb ein wichtiges Projekt mitten in Lindach und schafft ein gemeinschaftliches Zuhause für Seniorinnen und Senioren.

Die Kreisbau Ostalb realisierte zwei Gebäude mit insgesamt 19 Eigentumswohnungen sowie einer Senioren-​Wohngemeinschaft. Träger der Wohngemeinschaft wird künftig der DRK-​Kreisverband Schwäbisch Gmünd e. V. sein.





