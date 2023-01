Die Schützenpanzer-​Premiere auf dem Hornberg

Foto: hs

1989 präsentierte die U.S. Army auf dem Gmünder Ausflugsberg dem deutschen Verteidigungsminister Gerhard Stoltenberg stolz ihren neuesten Schützenpanzer, der jetzt in die Ukraine geliefert werden soll. Damals haben die Grünen heftig protestiert.

Donnerstag, 12. Januar 2023

Alexander Gässler

36 Sekunden Lesedauer







Wie sich die ganze Geschichte zugetragen hat und welches Nachspiel sie bundesweit hatte — das und mehr lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Die von Bundeskanzler Olaf Scholz verkündete Zeitenwende in Sachen Sicherheitspolitik lokalhistorisch betrachtet: Während heute die mitregierenden Grünen die Lieferung von betagten Schützenpanzern vom Typ Marder an die Ukraine befürworten und sogar die Lieferung von schweren Leopard-​Kampfpanzern nicht mehr ausschließen, machte die gleiche Partei vor 34 Jahren gegen die Präsentation des neuesten US-​Schützenpanzers vom Typ Bradley bei Schwäbisch Gmünd mobil. Auch dieses inzwischen zwar in die Jahre gekommene, jedoch bewährte und immer wieder modernisierte Kampffahrzeug wird nun von den Amerikanern den Streitkräften in der russisch belagerten Ukraine zur Verfügung gestellt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



176 Aufrufe

146 Wörter

27 Minuten Online



Beitrag teilen